Суарес может вернуться в строй в апреле Нападающий «Барселоны» Луис Суарес восстанавливается после травмы колена быстрее, чем предполагалось, сообщает AS.

Как сообщает источник, 32-летний уругваец может приступить к полноценным тренировкам с командой ближе к концу апреля.

Напомним, что 12 января «Барселона» сообщила о том, что Суаресу была сделана операция на правом мениске.

В 23 матчах за каталонцев в нынешнем сезоне Суарес забил 14 голов – 11 в чемпионате Испании и еще три в Лиге чемпионов. Его клуб лидирует в турнирной таблице, набрав 58 очков после 27 туров.