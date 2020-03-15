«Ливерпуль» летом планирует продать четырех игроков

Отмечается, что руководство клуба продаст защитников Натаниэля Клайна и Деяна Ловрена, а также полузащитников Адама Лаллану и Джердана Шакири.
Все четыре футболиста не являются игроками стартового состава – в сумме они провели в нынешнем сезоне 46 матчей. Больше всего игр на счету Лалланы – 22.
У Клайна и Лалланы ближайшим летом заканчиваются контракты с клубом, а Ловрен и Шакири будут проданы примерно за 14 и 25 миллионов фунтов соответственно.
На данный момент «Ливерпуль» лидирует в АПЛ, набрав 82 очка в 29 поединках.
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