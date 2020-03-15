Заболевший коронавирусом нападающий «Фиорентины»: Не думал, что все будет так плохо Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович рассказал, как он узнал о том, что заразился коронавирусом.

– Я был дома, спал. А когда проснулся был весь мокрый от пота. Я измерил температуру, она была около 37 градусов. Я принял лекарство и позвонил в клуб. У меня усилился жар, к вечеру было уже 39, и я пошел в больницу. Не думал, что все будет так плохо, – рассказал игрок во время прямого эфира в Instagram.

Ранее флорентийский клуб сообщил о том, что положительный тест на вирус сдали нападающий Патрик Кутроне и защитник Херман Песселья и физиотерапевт Стефано Дайнелли.

Влахович выступает за «Фиорентину» с июля 2018 года. В нынешнем сезоне на его счету 27 матчей, в которых он отметился девятью голами и двумя ассистами. Его команда идет 13-й в турнирной таблице, набрав 30 очков в 26 поединках.

11 марта чемпионат Италии был приостановлен из-за коронавируса. Первым заболевшим был защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани.