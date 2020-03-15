Роман Широков: Матч с «Оренбургом» – худший для «Спартака» этой весной в плане содержательности Бывший полузащитник сборной России Роман Широков подвел итог матча 22-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Спартаком».

– По содержанию это был худший матч «Спартака» в весенней части сезона. Но они были острее в атаке. Эта игра не задалась, но на выручку пришел Максименко. Прошлый матч он, мягко говоря, не выручил, а тут все сделал, чтобы команда могла одержать победу, – цитирует Широкова «Матч ТВ».

Напомним, что московский «Спартак» в гостях победил «Оренбург» со счетом 3:1. Хозяева открыли счет на 17-й минуте усилиями Джоэля Фамейе. Перед самым перерывом столичный клуб смог отыграться – гол на счету Эсекьеля Понсе. Во второй половине встречи красно-белые еще дважды огорчили вратаря соперников Андрея Климовича – забитые мячи записаны на Джордана Ларссона и Резиуана Мирзова.

Лучшим игроком матчи был признан голкипер москвичей Александр Максименко.

Таким образом, «Спартак» набрал 28 очков и занимает восьмое место. У «Оренбурга» 23 очка и 11-я строчка.