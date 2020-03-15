«СКА-Хабаровск» одержал домашнюю победу над «Нижним Новгородом»

Счет был открыт на 11-й минуте – форвард хозяев Константин Базелюк удачно реализовал 11-метровый удар, который заработал Артемий Малеев. В концовке встречи защитник Магомед Эльмурзаев установил окончательный результат в матче, забив со штрафного.
Таким образом, хабаровчане набирают 43 очка и располагаются на шестом месте в турнирной таблице. «Нижний Новгород» идет на 11-й строчке (36).
В следующем туре СКА отправится в гости к «Армавиру», а нижегородцы дома примут «Мордовию».
ФНЛ
27-й тур
«СКА-Хабаровск» – «Нижний Новгород» – 2:0 (1:0)
Голы: Базелюк, 11 (с пенальти). Эльмурзаев, 81.
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