«СКА-Хабаровск» одержал домашнюю победу над «Нижним Новгородом» - Советский спорт
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15 марта 2020 10:08ФутболКорегин Владислав

«СКА-Хабаровск» одержал домашнюю победу над «Нижним Новгородом»

Матч 27-го тура ФНЛ между «СКА-Хабаровском» и «Нижним Новгородом» завершился со счетом 2:0 в пользу хабаровчан.

Счет был открыт на 11-й минуте – форвард хозяев Константин Базелюк удачно реализовал 11-метровый удар, который заработал Артемий Малеев. В концовке встречи защитник Магомед Эльмурзаев установил окончательный результат в матче, забив со штрафного.

Таким образом, хабаровчане набирают 43 очка и располагаются на шестом месте в турнирной таблице. «Нижний Новгород» идет на 11-й строчке (36).

В следующем туре СКА отправится в гости к «Армавиру», а нижегородцы дома примут «Мордовию».

ФНЛ

27-й тур

«СКА-Хабаровск» – «Нижний Новгород» – 2:0 (1:0)

Голы: Базелюк, 11 (с пенальти). Эльмурзаев, 81.

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