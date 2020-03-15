Кондогбия может перейти в «Тоттенхэм» Полузащитник «Валенсии» Жоффре Кондогбия может оказаться в АПЛ.

По информации Sky Sports, 27-летнего игрока готов приобрести «Тоттенхэм».

Отмечается, что глава скаутской службы «шпор» Стив Хитчен в восторге от выступления полузащитника в нынешнем сезоне. Поэтому есть большая вероятность того, что команду обсудит трансфер футболиста в ближайшее время.

Кондогбия был арендован у «Интера» в августе 2017 года. Через год «Валенсия» выкупил его за 22 миллиона евро. Ранее он выступал за «Монако», «Севилью» и «Ланс». В составе «летучих мышей» он отыграл 89 матчей, забил семь голов и отдал пять результативных передач. Контракт игрока с клубом истекает летом 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 28 миллионов евро.