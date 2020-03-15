Хорен Байрамян: В «Локомотиве» я бы выделил Крыховяка – очень сильный игрок Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян поделился ожиданиями от домашней встречи 22-го тура РПЛ с «Локомотивом».

– Мы понимаем, что к нам приезжает очень серьезный соперник. Будет тяжелая игра, но мы приложим максимум усилий, чтобы порадовать наших болельщиков. У «Локомотива» очень квалифицированная команда, много кто играет в сборных. Я бы выделил Крыховяка. Он для меня очень сильный футболист, – цитирует Байрамяна пресс-служба ростовчан.

Хорен Байрамян: Приложим все усилия, чтобы порадовать болельщиков 😎



Полузащитник высказался о матче с #РостовЛокоhttps://t.co/eEF7r0dLmv pic.twitter.com/FM6lPKICBw — Football Club Rostov (@rostovfc) March 15, 2020

В нынешнем сезоне на счету 28-летнего полузащитника 21 встреча, в которых он отметился четырьмя голами и пятью ассистами.

Напомним, что матч 22-го тура между «Ростовом» и «Локомотивом» состоится сегодня, 15 марта. Начало встречи – в 19.00 по московскому времени. Обе команды набрали одинаковое количестве очка в чемпионате – 38. Ростовский клуб занимает третье место, опережая железнодорожников по дополнительным показателям.