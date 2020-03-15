Дом Вертонгена был ограблен четырьмя неизвестными с мачете во время матча с «Лейпцигом»

Как сообщает The Daily Mail, в тот момент в доме находились его жена и двое детей. Преступники, угрожая родным футболиста ножами и мачете, обыскивали дом в поисках денег и ценных вещей. Отмечается, что никто из его родственников не пострадал.
Напомним, что в двухматчевом противостоянии с «Лейпцигом» Вертонген находился на скамейке запасных и ни разу не вышел на поле.
Всего на счету 32-летнего бельгийца 26 поединков в нынешнем сезоне – он забил два гола и отдал один ассист. Его контракт с клубом истекает ближайшим летом.
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