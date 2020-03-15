Защитник «Арсенала» Мари – о дебюте в АПЛ: Для меня это был невероятный день Новичок «Арсенала» Пабло Мари поделился впечатлениями от своего дебюта в АПЛ в матче 29-го тура с «Вест Хэмом» (1:0).

– Для меня это был невероятный день. «Арсенал» провел прекрасную игру, мы победили, а это самое главное. Прекрасно ощущал себя на поле. Я получал удовольствие, выступая на домашней арене перед нашими болельщиками, – цитирует Мари Goal.com.

Матч 29-го тура между «Арсеналом» и «Вест Хэмом» завершился победой «канониров» со счетом 1:0. Победу принес гол Александра Ляказетта на 78-й минуте.

Напомним, что 26-летний испанец был арендован «Арсеналом» прошедшей зимой у «Фламенго». В составе бразильского клуба он провел 30 матчей, забив три гола и отдав один ассист. Ранее он выступал за такие команды, как «Депортиво», «НАК Бреда», «Жирона», «Химнастик» и «Мальорка». В общей сложности он сыграл 216 поединков, отметившись 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами.

На данный момент, «Арсенал» занимает девятое место в АПЛ, набрав 40 очков в 28 матчах.