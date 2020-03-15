«Барселона» хочет приобрести 16-летнего полузащитника «Лиона» Атакующий полузащитник «Лиона» Райан Черки может перейти в «Барселону».

По информации Calcio Mercato, сделка по 16-летнему французу может быть оформлена ближайшим летом.

Отмечается, что в услугах полузащитника также заинтересован «Ювентус».

В составе взрослой команды Черки принял участие в 12 матчах нынешнего сезона, забив три гола и отдав две передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.