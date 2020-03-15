«Барселона» хочет приобрести 16-летнего полузащитника «Лиона»

По информации Calcio Mercato, сделка по 16-летнему французу может быть оформлена ближайшим летом.
Отмечается, что в услугах полузащитника также заинтересован «Ювентус».
В составе взрослой команды Черки принял участие в 12 матчах нынешнего сезона, забив три гола и отдав две передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2022 года.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.
«Александру Максименко стоит сказать спасибо». Мостовой о победе «Спартака» в Оренбурге Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал о прогрессе нападающего Джордана Ларссона, дебюте защитника Павла Маслова и отметил вратаря Александра Максименко в матче 22-го тура РПЛ с «Оренбургом» (3:1). 14.03.2020 20:30 Футбол Усачев Владислав Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия Ночь без хоккея. НХЛ приостановила сезон «Советский спорт» рассказывает, что не произойдет в самое ближайшее время из-за вируса, перешедшего в стадию пандемии. 13.03.2020 10:00 Хоккей Федоровский Александр Дмитрий Смоляков: Зря я угрожал Саше Емельяненко. Повелся на провокацию Российский боец Дмитрий Смоляков назвал исчерпанным конфликт с Александром Емельяненко, которому он угрожал расправой, и рассказал о переезде в США. 08.03.2020 13:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил «Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья 8 марта – день кровавый. На турнире UFC 248 девушки устроили обоюдное избиение (видео) А главный бой вечера был ужасным: мужики катали вату. 08.03.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай Триллер перед карантином. Экхофф вернула Вирер Кубок мира на последней стрельбе Женской гонкой преследования в финском Контиолахти завершился не только биатлонный, но и весь зимний мировой сезон-2019/20. Досрочно - из-за коронавируса. 14.03.2020 19:30 Биатлон «Семь сорок» для Лю. Валиева захватила лидерство на юниорском ЧМ На чемпионате мира среди юниоров в Таллине женскую короткую программу уверенно выиграла россиянка Камила Валиева. Алиса Лю из США идет только четвертой. 06.03.2020 19:00 Фигурное катание Тигай Лев Крылов победил Уокера, Кунченко опять проиграл. Лучшие моменты турнира UFC в Бразилии (видео) В столице Бразилии прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170. 15.03.2020 09:20 ММА Ващенко Сергей