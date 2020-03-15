Бывший защитник «Зенита» может перейти в «Атлетико» Защитник «Торино» Кристиан Ансальди может вернуться в «Атлетико».

По информации Tuttosport, руководство мадридского клуба желает укрепить левый фланг обороны ближайшим летом, и 33-летний аргентинец – один из вариантов усиления.

Отметим, что «Атлетико» брал Ансальди в аренду летом 2014 года у «Зенита». За испанскую команду он отыграл 11 матчей и отметился двумя ассистами.

Контракт аргентинца с «Торино» действует до 30 июня 2021-го. Портал Transfermarkt оценивает игрока в пять миллионов евро.

В нынешнем сезоне 33-летний игрок принял участие в 21 матче, забил пять голов и отдал шесть результативных передач.

Напомним, что Ансальди, помимо «Зенита», выступал в России за «Рубин». В составе казанского клуба он становился двукратным чемпионом страны (2008, 2009).