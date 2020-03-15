Агент Головина – о новом контракте с «Монако»: Саша является ведущим игроком клуба - Советский спорт
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15 марта 2020 13:28ФутболКорегин Владислав

Агент Головина – о новом контракте с «Монако»: Саша является ведущим игроком клуба

Агент Олег Артемов, клиентом которого является полузащитник «Монако» Александр Головин, прокомментировал подписание нового контракта между игроком и клубом.

– Это абсолютно логичный и закономерный шаг. За то время, которое Саша находится в команде, он проделал огромный путь, превратившись в одного из лидеров «Монако». Да, потребовалось определенное время на адаптацию, это нормально, но на сегодняшний день Александр Головин является ведущим футболистом клуба, – цитирует Артемова Sport24.ru.

Вчера, 14 марта, стало известно о том, что Головин подписал новый контракт с монегасками. Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2024 года.

Россиянин выступает в «Монако» с июля 2018-го. С тех пор он принял участие в 65 матчах, забив семь голов и отдав восемь ассистов.

В нынешнем сезоне на счету полузащитника 30 поединков, в которых он отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

На данный момент, «Монако» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 40 очков в 28 турах.

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