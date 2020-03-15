«Енисей» минимально обыграл «Спартак-2» Матч 27-го тура ФНЛ между «Енисеем» и «Спартаком-2» завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Победу красноярскому клубу принес нападающий Константин Савичев, отметившийся сольным проходом по правому флангу – 26-летний россиянин обыграл двух защитников москвичей и точно пробил по воротам голкипера гостей Тимура Акмурзина.

На 35-й минуте защитник красно-белых Виталий Дьяков заработал вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Енисей» набирает 28 очков и идет на 13-м месте в турнирной таблице, «Спартак-2» располагается на 17-й строчке (26).

В следующем туре красноярцы сыграют дома с «Торпедо», а столичный клуб отправится в гости к «Ротору».

ФНЛ

27-й тур

«Енисей» (Красноярск) – «Спартак-2» – 1:0 (0:0)

Голы: Савичев, 86.