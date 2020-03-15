«Енисей» минимально обыграл «Спартак-2»

Победу красноярскому клубу принес нападающий Константин Савичев, отметившийся сольным проходом по правому флангу – 26-летний россиянин обыграл двух защитников москвичей и точно пробил по воротам голкипера гостей Тимура Акмурзина.
На 35-й минуте защитник красно-белых Виталий Дьяков заработал вторую желтую карточку и был удален с поля.
«Енисей» набирает 28 очков и идет на 13-м месте в турнирной таблице, «Спартак-2» располагается на 17-й строчке (26).
В следующем туре красноярцы сыграют дома с «Торпедо», а столичный клуб отправится в гости к «Ротору».
ФНЛ
27-й тур
«Енисей» (Красноярск) – «Спартак-2» – 1:0 (0:0)
Голы: Савичев, 86.
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