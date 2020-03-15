«Енисей» минимально обыграл «Спартак-2» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
15 марта 2020 14:07ФутболКорегин Владислав

«Енисей» минимально обыграл «Спартак-2»

Матч 27-го тура ФНЛ между «Енисеем» и «Спартаком-2» завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Победу красноярскому клубу принес нападающий Константин Савичев, отметившийся сольным проходом по правому флангу – 26-летний россиянин обыграл двух защитников москвичей и точно пробил по воротам голкипера гостей Тимура Акмурзина.

На 35-й минуте защитник красно-белых Виталий Дьяков заработал вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Енисей» набирает 28 очков и идет на 13-м месте в турнирной таблице, «Спартак-2» располагается на 17-й строчке (26).

В следующем туре красноярцы сыграют дома с «Торпедо», а столичный клуб отправится в гости к «Ротору».

ФНЛ

27-й тур

«Енисей» (Красноярск) – «Спартак-2» – 1:0 (0:0)

Голы: Савичев, 86.

8 марта – день кровавый. На турнире UFC 248 девушки устроили обоюдное избиение (видео) А главный бой вечера был ужасным: мужики катали вату. 08.03.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Чарльз Оливейра: Скоро пояс в легком весе станет моим! Оливейра удушающим приемом одержал победу над Ли на турнире UFC Fight Night 170 Крылов победил Уокера судейским решением на турнире UFC в Бразилии
Ночь без хоккея. НХЛ приостановила сезон «Советский спорт» рассказывает, что не произойдет в самое ближайшее время из-за вируса, перешедшего в стадию пандемии. 13.03.2020 10:00 Хоккей Федоровский Александр
Яшкин взял курс на ЦСКА. «Динамо» выиграло серию у «Спартака» В историческом матче без зрителей бело-голубые дожали красно-белых (3:2ОТ). Во втором круге плей-офф нас ждет второе московское дерби – ЦСКА против «Динамо». 12.03.2020 22:15 Хоккей Домрачев Владислав, Федоровский Александр
13 промахов на всех, или отсутствие у наших биатлонистов iron balls Лучший из россиян в спринтерской гонке на Кубке мира Эдуард Латыпов – лишь 17-й 06.03.2020 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Доротея Вирер: Горжусь тем, что подняла итальянский флаг в такой трудный для страны момент Вирер во второй раз подряд выиграла Кубок мира Симон выиграла гонку преследования на Кубке мира
Вы удивитесь, но некоторые еще бегают. И Бе почти выиграл у Фуркада Кубок мира Несмотря на эпидемию коронавируса и массовые отмены соревнований по всему миру, в финском Контиолахти стартовал биатлонный этап КМ. 12.03.2020 19:30 Биатлон Тигай Лев
Дмитрий Смоляков: Зря я угрожал Саше Емельяненко. Повелся на провокацию Российский боец Дмитрий Смоляков назвал исчерпанным конфликт с Александром Емельяненко, которому он угрожал расправой, и рассказал о переезде в США. 08.03.2020 13:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил
Что, где, когда. Гид по турниру UFC 248, где Адесанья подерется с Ромеро, а Чжан — с Еджейчик 8 марта в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 248. «Советский спорт» сделал для вас небольшой гид по бойцовскому шоу. 07.03.2020 13:00 ММА Ващенко Сергей
Сергей Шахрай: Талант Валиевой требует бережного отношения, у нее уже было два перелома Наш обозреватель Сергей Шахрай – о победе Камилы Валиевой на юношеском чемпионате мира по фигурному катанию 08.03.2020 14:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
«Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай
Новости
15:07 Футбол Матч молодежных команд «Тамбова» и «Крыльев Советов» завершился досрочно из-за пяти удалений
14:45 Футбол Молдавия закрывает границы из-за коронавируса. 31 марта там должна сыграть сборная России
14:27 Футбол Одноклубник Черышева и бывший защитник «Зенита» Гарай заболел коронавирусом
14:15 Экстремальные Чемпион мира по кайтсерфингу Тюшкевич заразился коронавирусом
14:07 Футбол «Енисей» минимально обыграл «Спартак-2»
13:53 Футбол «Челси» готов предложить 95 миллионов евро за форварда «Байера» Бэйли
13:40 Футбол Президент «Урала»: Мы попали под каток «Зенита»
13:28 Футбол Агент Головина – о новом контракте с «Монако»: Саша является ведущим игроком клуба
13:18 Футбол Бывший защитник «Зенита» может перейти в «Атлетико»
13:04 Футбол Гол Жигулева не помог «Краснодару-2» набрать очки в матче с «Томью»
12:52 Футбол «Сочи» – «Краснодар». Составы команд
12:44 Футбол Марез может летом оказаться в «ПСЖ»
12:30 Футбол «Барселона» хочет приобрести 16-летнего полузащитника «Лиона»
12:24 Футбол Александр Самедов: Собирался поехать в Европу навестить Воронина, но рейс отменили
12:19 Футбол Защитник «Арсенала» Мари – о дебюте в АПЛ: Для меня это был невероятный день
12:03 Футбол Дмитрий Тарасов: Терешкова навсегда останется в истории, а те, кто ее оскорбляют, – просто говном
11:47 Футбол Дом Вертонгена был ограблен четырьмя неизвестными с мачете во время матча с «Лейпцигом»
11:27 Футбол Алан Дзагоев: ЦСКА постарается взломать оборонительные порядки «Уфы»
11:18 Футбол Антон Шунин: Возможная пауза в чемпионате не пойдет на пользу «Динамо»
11:03 Футбол Ярошик назвал самых талантливых российских игроков, с которыми ему доводилось играть
Урок истории: как СССР в 1960 году победил черную оспу
«Не вижу ни жены, ни детей». Главархитектор Нижнего Тагила назвал причину увольнения
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Сильный снег и гололед ожидаются на Ставрополье
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика