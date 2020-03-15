Беленов признан лучшим игроком матча ЦСКА - «Уфа» (фото) - Советский спорт
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15 марта 2020 18:46ФутболНечаев Юрий

Беленов признан лучшим игроком матча ЦСКА - «Уфа» (фото)

Встреча прошла в Москве.

Голкипер Александр Беленов признан лучшим игроком встречи 22-го тура чемпионата России ЦСКА - «Уфа».

Вратарь уфимцев отразил шесть ударов в створ ворот и помог своей команде набрать одно очко в гостевой игре.

Напомним, встреча 22-го тура РПЛ ЦСКА - «Уфа» завершилась вничью 0:0.

Красно-синие набрали 36 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Уфимцы - девятые (27).

В следующем туре, 22 марта, ЦСКА примет «Зенит», а «Уфа» - «Тамбов».

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