Беленов признан лучшим игроком матча ЦСКА - «Уфа» (фото) Встреча прошла в Москве.

Голкипер Александр Беленов признан лучшим игроком встречи 22-го тура чемпионата России ЦСКА - «Уфа».

Вратарь уфимцев отразил шесть ударов в створ ворот и помог своей команде набрать одно очко в гостевой игре.

Напомним, встреча 22-го тура РПЛ ЦСКА - «Уфа» завершилась вничью 0:0.

Красно-синие набрали 36 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Уфимцы - девятые (27).

В следующем туре, 22 марта, ЦСКА примет «Зенит», а «Уфа» - «Тамбов».