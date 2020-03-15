«Торпедо» сыграло вничью с «Текстильщиком» и опустилось на четвертое место Встреча проходила в Иваново.

Матч 27-го тура первенства ФНЛ «Текстильщик» - «Торпедо» завершился вничью 0:0.

Безвыигрышная серия столичного клуба составляет уже шесть матчей. По итогам этого тура торпедовцы опустились на четвертое место, имея в активе 53 очка. «Текстильщик» - 18-й (19).

22 марта «Торпедо» сыграет в гостях против «Енисея», а клуб из Иваново на своем поле примет «Чайку».

ФНЛ

27-й тур

«Текстильщик» (Иваново) — «Торпедо» (Москва) — 0:0.