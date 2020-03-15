Андре Шюррле: Надеюсь, все будут находиться в безопасности рядом с семьей Полузащитник «Спартака» прокомментировал распространение эпидемии коронавируса в мире.

Необходимо избежать проблем в эти непростые времена из-за эпидемии коронавируса, считает полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле. Он пожелал всем болельщикам находиться в безопасности.

«Сейчас непростые времена, в которые, думаю, вам приходится столкнуться с разными вещами. Надеюсь, все будут в безопасности и смогут находиться рядом с семьей, как и я», — написал Шюррле в Instagram.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и многих чемпионатов в Европе в последнее время проходят без зрителей. Первенства и турниры в различных видах спорта приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.