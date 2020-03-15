«Ювентус» может продлить контракт с Роналду до 2024 года Футболисту на момент окончания соглашения будет уже 39 лет.

Туринский «Ювентус» планирует продлить контракт с португальским нападающим Криштиану Роналду. Новое соглашение может быть рассчитано до 2024 года, текущий договор истекает в 2022-м.

Если контракт продлят, то португалец будет играть в «Ювентусе» до 39 лет, уточняет AS. Ранее сообщалось, что руководство туринцев предпринимает большие усилия, чтобы подписать еще одного ударного форварда, который бы помогал Роналду в атаке. Фигурирует много известных имен, но пока до конкретики не дошло.

Роналду зарабатывает 31 млн евро за сезон. На данный момент он не дал согласие на продление контракта на пониженных условиях. 35-летний португалец забил 21 гол в 22-х матчах Серии А в текущем сезоне.