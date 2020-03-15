Карпин – после поражения от «Локо»: Очевидное – невероятное! - Советский спорт
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15 марта 2020 21:43ФутболСергеев Иван

Карпин – после поражения от «Локо»: Очевидное – невероятное!

Главный тренер «Ростова» считает результат матча с «Локомотивом» (1:3), мягко говоря, нелогичным.

– Это было очевидное – невероятное. Мы играли, создавали моменты, а «Локомотив» забивал. Причем три гола за десять минут. Что-то немыслимое!

– После победы в прошлом туре над ЦСКА вы назвали игру своей команды катастрофой. Теперь катастрофы не было?
– Нет. Игрой я доволен. Но подвела реализация. Такое бывает.

– Отсутствие Дмитрия Чистякова в защите сказывается?
– Да у нас и Павла Мамаева не было, и Алексея Ионова. Исходим из того, кто может играть. Вышедшие на поле футболисты со своими задачами справлялись.

– Этот результат сильно повлияет на борьбу за второе – третье места?
– Ничего не изменилось. Вся борьба впереди.

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