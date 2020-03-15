Валерий Газзаев: Отсутствие побед ЦСКА — ошибки при подготовке к сезону ЦСКА не может победить в последних пяти официальных матчах сезона. В 22-м туре чемпионата России «армейцы» сыграли дома вничью с «Уфой» (0:0).

Бывший главный тренер ЦСКА, председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев считает, что причиной неудач «красно-синих» в последних матчах является неправильная подготовка к возобновлению сезона.



«После возобновления чемпионата ЦСКА, к моему великому сожалению, показывает крайне неудачные результаты. Я думаю, что были допущены существенные ошибки в подготовке к началу чемпионата, в предсезонной подготовке. Иначе чем объяснить такое выступление?», — приводит ТАСС слова Газзаева.

Он отметил, что команда полтора месяца готовилась. Должна была за это время подойти в отличной функциональной, тактической и технической готовности, но пока результата нет.



В 23-м туре «армейцы» сыграют дома с лидером чемпионата «Зенитом». ЦСКА идет на пятом месте.