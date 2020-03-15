Летнее трансферное окно в Европе могут перенести Причиной станет распространение эпидемии коронавируса в Европе и мире.

Летнее трансферное окно в Европе в этом году может открыться не в июле, а августе.

Причиной опять же станет вспышка эпидемии коронавируса на планете, сообщает Football Italia.



Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и многих чемпионатов в Европе в последнее время проходят без зрителей. Первенства и турниры в различных видах спорта приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.