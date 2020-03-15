Андрей Аршавин: «Ростову» не хватает солидности и духа победителя Такой вывод эксперт сделал после домашнего поражения ростовчан от «Локомотива».

Известный в прошлом игрок сборной России и питерского «Зенита» Андрей Аршавин выразил точку зрения, что «Ростову» пока не хватает духа победителя и определенной солидности.

«Мне кажется, «Ростову» не хватает духа победителя. В данной конфигурации команда все равно молодая. Если бы на месте «Ростова» в матче с ЦСКА (3:2) был «Зенит» или тот же «Локомотив», то эти команды уверенно бы довели дело до победы. У «Ростова» нет солидности и духа победителя», — прокомментировал эксперт в эфире «Матч-ТВ» домашнее поражение ростовчан от московского «Локомотива» 1:3.

«Ростов» с 38-ю очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Локо» идет вторым, имея в своем активе 41 очко.