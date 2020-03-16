Президент «Лацио» хочет заставить игроков продолжать тренировки Клаудио Лотито владеет еще и «Салернитаной» из Серии В. Он планирует заставить игроков обеих команд тренироваться, несмотря на коронавирус.

Президент «Лацио» Клаудио Лотито, владеющий также «Салернитаной» из Серии В, хочет, чтобы футболисты продолжали тренироваться вместе, несмотря на вспышку эпидемии коронавируса.

Утром 15 марта «Салернитана» провела занятие, хотя розыгрыш Серии А и Серии В приостановлен, как минимум, до третьего апреля, сообщает Sport24.

Ассоциация игроков Италии ранее опубликовала заявление, в котором говорится, что организация примет меры, если клубы будут пытаться заставлять игроков тренироваться. Ее поддержали и главные врачи команд Серии А, пригрозившие уволиться из клубов, если тренировки возобновятся.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и многих чемпионатов в Европе в последнее время проходят без зрителей. Первенства и турниры в различных видах спорта приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.