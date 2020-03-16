Президент «Лацио» хочет заставить игроков продолжать тренировки - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
16 марта 2020 00:34ФутболТрофименко Кирилл

Президент «Лацио» хочет заставить игроков продолжать тренировки

Клаудио Лотито владеет еще и «Салернитаной» из Серии В. Он планирует заставить игроков обеих команд тренироваться, несмотря на коронавирус.

Президент «Лацио» Клаудио Лотито, владеющий также «Салернитаной» из Серии В, хочет, чтобы футболисты продолжали тренироваться вместе, несмотря на вспышку эпидемии коронавируса.

Утром 15 марта «Салернитана» провела занятие, хотя розыгрыш Серии А и Серии В приостановлен, как минимум, до третьего апреля, сообщает Sport24.

Ассоциация игроков Италии ранее опубликовала заявление, в котором говорится, что организация примет меры, если клубы будут пытаться заставлять игроков тренироваться. Ее поддержали и главные врачи команд Серии А, пригрозившие уволиться из клубов, если тренировки возобновятся.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и многих чемпионатов в Европе в последнее время проходят без зрителей. Первенства и турниры в различных видах спорта приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.

Судейские ошибки решают судьбу Кубка Харламова? Драматичный плей-офф в молодежке 15.03.2020 21:49 Хоккей
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
Это выше всех интересов. Как Роналду, Погба и другие звезды помогают в борьбе с эпидемией Коронавирус появился в мире как лакмусовая бумажка. Словно для того, чтобы узнать, какие ценности преобладают в обществе. Чем живет тот или иной народ. Для кого важна каждая человеческая жизнь, а для кого понты дороже жизни. 15.03.2020 22:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
Крылов победил Уокера, Кунченко опять проиграл. Лучшие моменты турнира UFC в Бразилии (видео) В столице Бразилии прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170. 15.03.2020 09:20 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Чарльз Оливейра: Скоро пояс в легком весе станет моим! Оливейра удушающим приемом одержал победу над Ли на турнире UFC Fight Night 170 Крылов победил Уокера судейским решением на турнире UFC в Бразилии
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
Вы удивитесь, но некоторые еще бегают. И Бе почти выиграл у Фуркада Кубок мира Несмотря на эпидемию коронавируса и массовые отмены соревнований по всему миру, в финском Контиолахти стартовал биатлонный этап КМ. 12.03.2020 19:30 Биатлон Тигай Лев
Что, где, когда. Гид по турниру UFC 248, где Адесанья подерется с Ромеро, а Чжан — с Еджейчик 8 марта в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 248. «Советский спорт» сделал для вас небольшой гид по бойцовскому шоу. 07.03.2020 13:00 ММА Ващенко Сергей
Александр Пуцко: Чемпионат надо останавливать После матча ЦСКА – «Уфа» защитник гостей Александр Пуцко поделился мнение об игре. 15.03.2020 20:59 Футбол Григорьевская Юлия
«Йокерит» уходит? Сезон в КХЛ закроют, а чемпионом объявят ЦСКА «Йокерит» отказался от продолжения борьбы в плей-офф. Пока это инсайдерская информация, которую финский клуб опроверг. Скоро лига должна объявить о закрытии сезона? 14.03.2020 14:09 Хоккей Иванов Сергей
Виват, Мартен, виват! Фуркад ушел по-королевски Великий француз выиграл свою последнюю в карьере гонку 14.03.2020 18:17 Биатлон Волохов Юрий
Новости
01:33 Бокс Александр Усик: Я болен хэппивирусом
01:16 Футбол «Барселона» готова предложить тер Штегену 6,3 млн евро в год
01:00 Футбол «ПСЖ» продолжит попытки купить Доннарумму
00:48 Футбол Нидерланды продлили срок запрета на проведение футбольных соревнований
00:34 Футбол Президент «Лацио» хочет заставить игроков продолжать тренировки
00:15 Футбол Перейра пропустит несколько месяцев
23:55 Футбол Андрей Аршавин: «Ростову» не хватает солидности и духа победителя
23:40 Футбол Летнее трансферное окно в Европе могут перенести
23:24 Футбол «ПСЖ» продлил запрет на тренировки игроков
23:08 Футбол Чемпионат Мексики будет приостановлен
22:52 Биатлон Дмитрий Васильев: Не хочу петь дифирамбы Фуркаду
22:36 Футбол Валерий Газзаев: Отсутствие побед ЦСКА — ошибки при подготовке к сезону
22:23 Футбол Академия «Локомотива» закрылась на карантин
22:08 Футбол «Галатасарай» и «Бешикташ» сыграли вничью в стамбульском дерби
21:56 Футбол Гжегож Крыховяк: «Локомотив» взял три очка против соперника, который играл очень хорошо
21:49 Футбол Хонда дебютирует за «Ботафого» уже сегодня
21:43 Футбол Карпин – после поражения от «Локо»: Очевидное – невероятное!
21:42 Футбол Семин - после победы над «Ростовом»: «Локомотив» впервые поднялся на второе место, это важно
21:33 Футбол Валерий Газзаев: Чемпионат РПЛ надо останавливать
21:20 Футбол Карпин - об игре с «Локомотивом»: Одна команда играла, создавала моменты, другая забивала
Все ужасы карантина: приехавшая из Италии девушка описала "лечение" в Подмосковье
Парфенчиков отменил все массовые мероприятия в Карелии из-за угрозы коронавируса
Неделя в Удмуртии: ижевские трещинки, новые назначения, согласный Госсовет
Ошибки «Авангарда», дебоширы во власти и обновленный генплан Омска
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика