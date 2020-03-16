«ПСЖ» продолжит попытки купить Доннарумму

Французский «ПСЖ» не оставляет попыток заполучить в свои ряды голкипера итальянского «Милана» Джанлуиджи Доннарумму.
На переход может повлиять возможный уход технического директора миланского клуба Паоло Мальдини, учитывая, что руководителя футбольного отдела команды Звонимира Бобана уже уволили, сообщает Corriere dello Sport.
Донаррумма является клиентом известного агента Мино Райолы, который тесно связан с бывшей верхушкой «Милана». Он в последнее время часто критиковал руководство итальянского клуба, потому «ПСЖ» и пытается заполучить вратаря.
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