«Барселона» готова предложить тер Штегену 6,3 млн евро в год Каталонцы намереваются сделать голкиперу улучшенное финансовое предложение.

«Барселона» планирует предложить своему немецкому вратарю Марку-Андре тер Штегену новый контракт на улучшенных условиях.

Сумма соглашения может составить 6,3 млн евро плюс бонусы, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Соглашение голкипера с каталонцами рассчитано до 30-го июня 2022 года. Вратарь рассчитывает на еще большее увеличение зарплаты. Ранее СМИ сообщали, что он требует 15 млн евро в год. Такой гонорар сделал бы его самым высокооплачиваемым игроком «Барселоны» после Лионеля Месси.

На тер Штегена претендуют многие ведущие клубы Европы, среди которых «Челси», «Ювентус» и «Бавария».