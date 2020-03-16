«Эвертон» претендует на Кондогбия Полузащитник «Валенсии» Жоффре Кондогбия все ближе к переезду в АПЛ ближайшим летом.

Как сообщает Sky Sports, помимо «Тоттенхэма» в гонке за 27-летнего игрока присоединился «Эвертон».

Отмечается, что представители ливерпульской команды присутствовали на последних матчах «Валенсии», где пристально следили за полузащитником.

Кондогбия был арендован у «Интера» в августе 2017 года. Через год «Валенсия» выкупил его за 22 миллиона евро. Ранее он выступал за «Монако», «Севилью» и «Ланс». В составе «летучих мышей» он отыграл 89 матчей, забил семь голов и отдал пять результативных передач. Контракт игрока с клубом истекает летом 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 28 миллионов евро.