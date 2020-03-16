Алан Ширер: Чемпиона АПЛ нельзя определить, если сезон не будет доигран - Советский спорт
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16 марта 2020 09:45ФутболКорегин Владислав

Алан Ширер: Чемпиона АПЛ нельзя определить, если сезон не будет доигран

Бывший нападающий «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер считает, что «Ливерпуль» нельзя признавать чемпионом АПЛ в сезоне-2019/20, если турнир не будет доигран из-за коронавируса.

– Если доиграть сезон не будет возможности, то нельзя определить победителя или проигравшего. И это было бы чрезвычайно жестоко для «Ливерпуля». Однако я не могу придумать честного способа отдать им титул, – цитирует Ширера Goal.com.

19 марта руководство АПЛ проведет экстренное собрание с представителями клубов для того, чтобы утвердить план на остаток сезона. Отметим, что многое будет зависеть от того, какие решения будут приняты во время видеоконференции УЕФА, где будут обсуждаться вопросы завершения национальных чемпионатов, а также возможность переноса Евро-2020.

Что касается «Ливерпуля», то подопечные Юргена Клоппа на данный момент уверенно лидируют в АПЛ, опережая ближайшего преследователя – «Манчестер Сити» – на 25 очков. В последний раз команда становилась чемпионом страны в сезоне 1989/1990.

13 марта все футбольные соревнования в Англии были приостановлены до 4 апреля.

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