«Ювентус» может продать Пьянича летом

По информации La Gazzetta dello Sport, руководство туринцев недовольно выступлениями 29-летнего игрока в нынешнем сезоне и готово отпустить игрока ближайшим летом в другой клуб
Отмечается, что в услугах боснийца заинтересован «ПСЖ».
Пьянич перешел в «Ювентус» из «Ромы» летом 2016 года за 32 миллиона евро. С тех пор босниец провел за туринскую команду 167 матчей, забил 22 гола и отдал 36 результативных передач. В нынешнем сезоне на счету боснийца 32 поединка, в которых он отметился двумя забитыми мячами и четырьмя ассистами.
Действующий контракт Пьянича с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 65 миллионов евро.
Послание Терешковой, «парашют» Нобоа и судейский конфуз. Итоги 22-го тура РПЛ Что интересного произошло в 22-м туре РПЛ. 16.03.2020 11:00 Футбол Безъязычный Алексей Что, где, когда. Гид по турниру UFC 248, где Адесанья подерется с Ромеро, а Чжан — с Еджейчик 8 марта в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 248. «Советский спорт» сделал для вас небольшой гид по бойцовскому шоу. 07.03.2020 13:00 ММА Ващенко Сергей Браво, Эдуард! Браво, Карим! Россияне стали четвертыми в эстафете, но Латыпов и Халили зажгли Норвежцы выиграли мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место. Россияне - четвертые. 07.03.2020 20:30 Биатлон Чикирис Олег «Семь сорок» для Лю. Валиева захватила лидерство на юниорском ЧМ На чемпионате мира среди юниоров в Таллине женскую короткую программу уверенно выиграла россиянка Камила Валиева. Алиса Лю из США идет только четвертой. 06.03.2020 19:00 Фигурное катание Тигай Лев Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай Хабиб Нурмагомедов: Фергюсон никогда не дрался на улице. А я рос в Дагестане и дрался каждый день Кажется, Фергюсону удалось немного вывести Хабиба из себя. Но чемпион утверждает, что спокоен. 07.03.2020 15:00 ММА Ващенко Сергей «В Канаде пустые полки, а в Австралии в газеты вкладывают туалетную бумагу» Паника из-за эпидемии коронавируса продолжает шириться. В Канаде власти провинции Квебек запретили проводить в Монреале чемпионат мира по фигурному катанию. 13.03.2020 08:00 Фигурное катание Волохов Юрий Сергей Шахрай: Талант Валиевой требует бережного отношения, у нее уже было два перелома Наш обозреватель Сергей Шахрай – о победе Камилы Валиевой на юношеском чемпионате мира по фигурному катанию 08.03.2020 14:00 Фигурное катание Волохов Юрий Кевин Ли: Много политики было в процессе организации боя с Махачевым и я выбрал Оливейру Американский боец Кевин Ли перед боем против бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC Fight Night 170 дал небольшое интервью, в котором рассказал, почему отказался от поединка против россиянина Ислама Махачева. 14.03.2020 11:25 ММА Ващенко Сергей «Потому что мы не бздим!» «Динамо» сыграло со «Спартаком» на пустой арене А еще бело-голубые вышли во второй раунд… 13.03.2020 00:00 Хоккей Кузютина Елена