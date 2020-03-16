«Ювентус» может продать Пьянича летом - Советский спорт
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16 марта 2020 11:40ФутболКорегин Владислав

«Ювентус» может продать Пьянича летом

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.

По информации La Gazzetta dello Sport, руководство туринцев недовольно выступлениями 29-летнего игрока в нынешнем сезоне и готово отпустить игрока ближайшим летом в другой клуб

Отмечается, что в услугах боснийца заинтересован «ПСЖ».

Пьянич перешел в «Ювентус» из «Ромы» летом 2016 года за 32 миллиона евро. С тех пор босниец провел за туринскую команду 167 матчей, забил 22 гола и отдал 36 результативных передач. В нынешнем сезоне на счету боснийца 32 поединка, в которых он отметился двумя забитыми мячами и четырьмя ассистами.

Действующий контракт Пьянича с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 65 миллионов евро.

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