«Барселона» хочет подписать Мартинеса и Анхелиньо

По информации Sport.es, каталонский клуб предпримет попытку приобрести форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, а также левого защитника «Лейпцига» Анхелиньо, арендованного этой зимой у «Манчестер Сити».
В текущем сезоне 22-летний нападающий отыграл 31 матчей, забил 16 голов и отдал четыре голевых паса. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.
Что касается Анхелиньо, то 23-летний испанец отыграл за немецкий клуб восемь поединков, отметившись одним голом и двумя ассистами. Его цена – 22 миллиона.
Также отмечается, что руководство каталонского клуба будет искать усиления в центр обороны и полузащиты.
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