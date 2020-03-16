«Барселона» хочет подписать Мартинеса и Анхелиньо - Советский спорт
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16 марта 2020 13:42ФутболКорегин Владислав

«Барселона» хочет подписать Мартинеса и Анхелиньо

«Барселона» определись с планами на ближайшее трансферное окно.

По информации Sport.es, каталонский клуб предпримет попытку приобрести форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, а также левого защитника «Лейпцига» Анхелиньо, арендованного этой зимой у «Манчестер Сити».

В текущем сезоне 22-летний нападающий отыграл 31 матчей, забил 16 голов и отдал четыре голевых паса. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.

Что касается Анхелиньо, то 23-летний испанец отыграл за немецкий клуб восемь поединков, отметившись одним голом и двумя ассистами. Его цена – 22 миллиона.

Также отмечается, что руководство каталонского клуба будет искать усиления в центр обороны и полузащиты.

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