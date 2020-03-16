Шюррле вернется в «Спартак» не раньше апреля. Он попадет в карантин после возвращения из Германии В настоящее время футболист восстанавливается от травмы.

Нападающий «Спартака» Андре Шюррле не сможет приступить к тренировкам с командой раньше апреля.

Об этом сообщает Sport24.ru.

В настоящее время футболист восстанавливается от травмы у себя на родине. Из-за распространения коронавируса Германия входит в число стран, после возвращения из которых нужно держать 2-недельный карантин.

Напомним, 29-летний Шюррле перешел в «Спартак» из «Боруссии» на правах аренды до конца сезона. За красно-белых он забил два гола и отдал четыре результативные передачи в 18 матчах.