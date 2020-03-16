Бундеслига приостановлена до второго апреля Причина все та же — распространение эпидемии коронавируса в Европе.

Турниры всех германских футбольных лиг приостановлены. Такое решение приняла Федерация футбола Германии.

До этого еще существовал вариант проведения матчей при пустых трибунах, как это было выборочно сделано в прошедшем туре. Однако чемпионат пришлось все-таки приостановить.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и многих чемпионатов в Европе в последнее время проходят без зрителей. Большинство соревнований и вовсе отменены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.