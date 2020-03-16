Миодраг Божович: Пока не вижу ничего страшного, но лучше перестраховаться - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
16 марта 2020 19:47ФутболТрофименко Кирилл

Миодраг Божович: Пока не вижу ничего страшного, но лучше перестраховаться

Так тренер «Крыльев» отреагировал на возможное приостановление первенства РПЛ из-за ситуации с коронавирусом.

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович высказал точку зрения, что проведение турнира РПЛ можно и приостановить для подстраховки от заболевания спортсменов и зрителей.

«Мы должны исполнять указания РФС и органов России. Пока они не сказали, будем играть. Если скажут остановиться, остановимся. Не знаю, что сказать. Пока не вижу ничего страшного, но никто не знает, что может быть. Наверняка лучше перестраховаться», — сказал Божович в эфире телеканала «Матч премьер».

«Крылья» в данный момент играют в гостях против «Тамбова», счет пока не открыт.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.

Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Австралиец Томич считает, что болен коронавирусом ATP отменила проведение всех турниров в ближайшие шесть недель из-за коронавируса Турнир серии «Мастерс» в Майами не будет отменен из-за коронавируса
Судейские ошибки решают судьбу Кубка Харламова? Драматичный плей-офф в молодежке 15.03.2020 22:00 Хоккей
8 марта – день кровавый. На турнире UFC 248 девушки устроили обоюдное избиение (видео) А главный бой вечера был ужасным: мужики катали вату. 08.03.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
Еще по теме:
Австралиец Томич считает, что болен коронавирусом ATP отменила проведение всех турниров в ближайшие шесть недель из-за коронавируса Турнир серии «Мастерс» в Майами не будет отменен из-за коронавируса
«Бостон» сушит сухари, «Баффало» отменяет вечеринку, а «Детройт» меняет подгузники Хоккея нет, но это не значит, что жизнь в НХЛ остановилась. 16.03.2020 16:00 Хоккей Федоровский Александр
Тони Фергюсон: Дам Хабибу пощечину, дважды ударю в пузо и заставлю отжиматься 20 раз Претендент на титул чемпиона UFC Тони Фергюсон заявил, что надерет зад Хабибу Нурмагомедову за то, что во время дуэли взглядов россиянин пнул его пояс. 07.03.2020 14:30 ММА Ващенко Сергей
Евгений Ловчев: Никакое зрелище не стоит даже одной человеческой жизни Наш постоянный автор, известный в прошлом защитник «Спартака» и сборной, по традиции подвел итоги очередного тура премьер-лиги, разумеется, затронув тему почти неминуемой приостановки турнира. 16.03.2020 19:30 Футбол Безъязычный Алексей
Браво, Эдуард! Браво, Карим! Россияне стали четвертыми в эстафете, но Латыпов и Халили зажгли Норвежцы выиграли мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место. Россияне - четвертые. 07.03.2020 20:30 Биатлон Чикирис Олег
Без цветов, зрителей и медалей. Россия – пятая на женской эстафете Екатерина Юрлова-Перхт начала гонку за здравие, Кристина Резцова закончила за упокой. 07.03.2020 19:00 Биатлон Иванова Дарья
Ни медали врагу. Наши пары заняли весь пьедестал на юниорском ЧМ Первый комплект наград чемпионата мира в Таллине полностью достался России. Золото в парном катании - у Аполлинарии Панфиловой и Дмитрий Рылова. 05.03.2020 23:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
19:58 Футбол Евросоюз готов закрыть границы. Встреча Швеция - Россия может не состояться
19:47 Футбол Миодраг Божович: Пока не вижу ничего страшного, но лучше перестраховаться
19:39 ММА Президент АСА: Сделаем все, чтобы поединок Емельяненко - Исмаилов состоялся
19:39 Бокс Андрей Рябинский: Ждем новостей из Англии, надеемся, что Поветкин - Уайт состоится в мае
19:35 Шахматы Сергей Лазарев: Хотел бы, чтобы москвич сыграл в матче за корону
19:32 Футбол Юрий Гаврилов: Если суждено заразиться коронавирусом, это произойдет
19:24 Футбол Леонид Федун: Надо чемпионат заканчивать и подводить итоги по текущему положению
19:07 Футбол «Аталанта» выкупит Пашалича у «Челси»
19:03 Футбол Сборная России рассказала болельщикам о симптомах и профилактике коронавируса
18:53 Футбол Матч «Локомотив» — «Оренбург» отменен
18:51 Биатлон Драчев подтвердил перенос чемпионата России из-за коронавируса
18:34 Футбол «Тамбов» - «Крылья Советов». Стартовые составы
18:33 Футбол Матч ЦСКА — «Зенит» отменен
18:25 Футбол Бундеслига приостановлена до второго апреля
18:15 Бокс Поветкин и Уайт проведут бой 2 мая в Манчестере
18:09 Конькобежный спорт Чемпионат России по конькобежному спорту в многоборье отменен
18:00 Шахматы Турнир претендентов в Екатеринбурге не отменят
17:43 Минспорта отменяет все международные соревнования в России с 16 марта
17:27 В Москве запретили любые массовые мероприятия с участием более 50 человек
17:17 Теннис WTA объявила о приостановке тура до 2 мая из-за коронавируса
Конституционный суд одобрил поправки к Конституции
Глава Карелии сделал важное заявление по коронавирусу
В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Найденная в Хабаровском крае тигрица умерла
В Белгородской области введён режим повышенной готовности
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика