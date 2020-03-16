Миодраг Божович: Пока не вижу ничего страшного, но лучше перестраховаться Так тренер «Крыльев» отреагировал на возможное приостановление первенства РПЛ из-за ситуации с коронавирусом.

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович высказал точку зрения, что проведение турнира РПЛ можно и приостановить для подстраховки от заболевания спортсменов и зрителей.

«Мы должны исполнять указания РФС и органов России. Пока они не сказали, будем играть. Если скажут остановиться, остановимся. Не знаю, что сказать. Пока не вижу ничего страшного, но никто не знает, что может быть. Наверняка лучше перестраховаться», — сказал Божович в эфире телеканала «Матч премьер».

«Крылья» в данный момент играют в гостях против «Тамбова», счет пока не открыт.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.