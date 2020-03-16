«Реал» готов расстаться с Бэйлом Мадридцы в дальнейшем не рассчитывают на валлийского полузащитника.

Хавбек сборной Уэльса Гарет Бэйл может в ближайшее время покинуть мадридский «Реал».

«Королевский клуб» готов расстаться с полузащитником и провести переговоры с претендентами на него, утверждает Marca.

Соглашение Бэйла с «Реалом» рассчитано до 2022 года. В последнее время хавбек не находит взаимопонимания с главным тренером Зинедином Зиданом и игроками «сливочных». Трансферная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 40 млн евро.