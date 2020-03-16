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16 марта 2020 20:54ФутболТрофименко Кирилл

Чемпионат ЮАР по футболу приостановлен

Причина все та же — на юге Африки свирепствует эпидемия коронавируса.

Футбольный чемпионат в ЮАР приостановлен. В стране объявлен режим чрезвычайного положения.

Отменены из-за вспышки эпидемии коронавируса все мероприятия, где количество человек может превысить сто, сообщает The South African.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.

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