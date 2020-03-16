Чемпионат ЮАР по футболу приостановлен

Футбольный чемпионат в ЮАР приостановлен. В стране объявлен режим чрезвычайного положения.
Отменены из-за вспышки эпидемии коронавируса все мероприятия, где количество человек может превысить сто, сообщает The South African.
Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.
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