Чемпионат ЮАР по футболу приостановлен Причина все та же — на юге Африки свирепствует эпидемия коронавируса.

Футбольный чемпионат в ЮАР приостановлен. В стране объявлен режим чрезвычайного положения.

Отменены из-за вспышки эпидемии коронавируса все мероприятия, где количество человек может превысить сто, сообщает The South African.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.