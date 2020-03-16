«Милан» может подписать Мерета или Сиригу Итальянский клуб рассматривает возможность замены в случае ухода вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.

Милан» может подписать контракт с голкипером «Торино» Сальваторе Сиригу или его коллегой по амплуа из «Наполи» Алексом Меретом.

Таким образом миланцы намерены подстраховаться в случае возможного ухода своего вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, сообщает Tuttosport, напоминая что последним активно интересуется «ПСЖ».

Контракт Доннаруммы заканчивается летом 2021 года, стороны пока не договорились о его продлении. 21-летний голкипер провел в этом сезоне 26 матчей за «Милан», пропустил 33 мяча, 10 раз он отыграл на ноль.