Владимир Федотов: Кокорин сейчас лучший нападающий страны Так главный тренер «Сочи» оценил вклад форварда в последние успехи своей команды.

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов отметил выступление нападающего команды Александра Кокорина в первых матчах после перехода из «Зенита» на правах аренды. Форвард после зимнего перерыва провел за сочинцев четыре матча и забил три гола.

«Вклад Кокорина в успехи «Сочи» безусловно велик, но я бы прежде всего бы отметил командные действия. Да, Александр добавил драйва, это очевидно. Он в хорошем темпе проводит все 90 минут, но важно отметить командную игру. Его мотивация доказать самому себе. Это всегда самая главная мотивация — продемонстрировать свой уровень. А мы знали, что у Александра он есть. Кокорин демонстрирует свой класс, ведет команду за собой», — приводит «Спорт день за днем» слова Федотова.

Тренер считает, что Кокорин на данный момент является сильнейшим из российских форвардов. По словам Федотова, нападающий сейчас в хорошей форме и великолепно выглядит.