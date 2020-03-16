Чемпионат Венгрии приостановлен Причина все та же — вспышка эпидемии коронавируса в Европе и мире.

Чемпионаты Венгрии по футболу во всех профессиональных лигах приостановлены на неопределенный срок.

Причиной стало распространение эпидемии коронавируса в стране и Европе, сообщает АР.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.