Чемпионат Венгрии приостановлен

Чемпионаты Венгрии по футболу во всех профессиональных лигах приостановлены на неопределенный срок.
Причиной стало распространение эпидемии коронавируса в стране и Европе, сообщает АР.
Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.
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