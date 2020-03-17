«Рома» и «Аталанта» хотят приобрести полузащитника «Шахтера» Полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик может продолжить свою карьеру в серии А.

Как сообщает Corriere dello Sport, 19-летний украинец привлек внимание «Ромы» и «Аталанты».

Отмечается, что главный тренер римского клуба Паулу Фонсека лично заинтересован в трансфере полузащитника, с которым работал в «Шахтере».

Что касается «Аталанты», то «бергамаски» могли увидеть игру украинца во время матчей группового этапа юношеской Лиги чемпионов с донецкой командой.

В нынешнем сезоне Мудрик принял участие в 23 поединках и отметился двумя ассистами.

Transfermarkt оценивает футболиста в 200 тысяч евро.