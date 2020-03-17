Александр Хацкевич: Уровень украинской Премьер-лиги гораздо выше, чем ФНЛ Наставник «Ротора» Александр Хацкевич после недавней победы над «Шинником» (1:0) сравнил уровень первенства ФНЛ с украинской Премьер-лигой.

– Сравнивать уровень нашего футбола с такими командами как «Динамо», «Шахтер», «Заря», «Александрия», которые участвуют в еврокубках, не совсем уместно. Это совершенно другой уровень. Уровень украинской Премьер-лиги гораздо выше, чем ФНЛ, – цитирует тренера пресс-служба волгоградского клуба.

Напомним, что 20 декабря Хацкевич стал главным тренером волгоградцев, заменив на этом посту Игоря Меньщикова. Ранее 46-летний специалист возглавлял киевское «Динамо».

После возобновления чемпионата «Ротор» набрал четыре очка в двух матчах – сыграл вничью с «Нефтехимиком» (1:1) и победил «Шинник». На данный момент команда занимает первое место в первенстве ФНЛ, набрав 56 очков после 27 сыгранных туров.