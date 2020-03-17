Гиорги Шелия: Игра без болельщиков – это не футбол - Советский спорт
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17 марта 2020 09:15ФутболКорегин Владислав

Гиорги Шелия: Игра без болельщиков – это не футбол

Вратарь «Тамбова» Гиорги Шелия высказался за приостановку чемпионата России из-за угрозы распространения коронавируса.

– Я думаю, что надо прекращать чемпионат. Надо сделать паузу, чтобы все утряслось, все встало на свои места. Надеюсь, что все это скоро закончится, и мы начнем играть в футбол при зрителях и без пустых трибун. Мы играем для болельщиков, без болельщиков – это не футбол, – цитирует Шелию «РИА Новости».

В нынешнем сезоне на счету 31-летнего голкипера 22 поединка, в которых он пропустил 27 голов и шесть сохранил ворота своей команды в неприкосновенности. Его команда занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

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