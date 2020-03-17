Гиорги Шелия: Игра без болельщиков – это не футбол

– Я думаю, что надо прекращать чемпионат. Надо сделать паузу, чтобы все утряслось, все встало на свои места. Надеюсь, что все это скоро закончится, и мы начнем играть в футбол при зрителях и без пустых трибун. Мы играем для болельщиков, без болельщиков – это не футбол, – цитирует Шелию «РИА Новости».
В нынешнем сезоне на счету 31-летнего голкипера 22 поединка, в которых он пропустил 27 голов и шесть сохранил ворота своей команды в неприкосновенности. Его команда занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.
Сегодня УЕФА проведет видеоконференцию с представителями 55 ассоциаций, руководителями национальных лиг, а также профсоюзом футболистов по поводу того, будут ли продолжены национальные чемпионаты, плей-офф еврокубков, а также чемпионат Европы 2020 года.
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