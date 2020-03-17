«Арсенал» и «Тоттенхэм» следят за ситуацией вокруг Ловрена Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен попал в сферу интересов двух клубов АПЛ.

По информации Daily Express, в услугах 30-летнего хорвата заинтересованы «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Ловрен не является игроком стартового состава – в нынешнем сезоне на его счету 14 матчей, в которых он забил один гол и отдал один ассист. Руководство мерсисайдцев рассчитывает заработать на продаже игрока около 14 миллионов фунтов стерлингов.

Хорватский защитник перешел в «Ливерпуль» в июле 2014 года из «Саутгемптона» за 25,3 миллиона евро. С тех пор он принял участие в 184 поединках, отметившись восемью голами и пятью результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2021-го.