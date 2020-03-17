Четвертьфинал Кубка России между «Шинником» и «Уралом» снова перенесен - Советский спорт
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17 марта 2020 10:48ФутболКорегин Владислав

Четвертьфинал Кубка России между «Шинником» и «Уралом» снова перенесен

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников сообщил о том, что матч 1/4 финала Кубка России «Шинник» – «Урал» вновь не состоится.

– В связи запретом губернатора Московской области на проведение спортивных мероприятий, матч 1/4 финала Кубка России «Шинник» «Урал» перенесен. Дата игры будет определена позднее, – цитирует Мельникова Sport24.ru.

Напомним, что игра должна была состояться 4 марта, но была перенесена из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе в Ярославле. РФС назначил новую дату – 18 марта. Однако в связи с пандемией коронавируса встреча вновь не состоится.

Победитель матча встретится в полуфинале Кубка с «Химками». В другой паре «Зенит» сыграет со «Спартаком».

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