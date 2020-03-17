Дайч признан лучшим тренером февраля в АПЛ Он удостоился этого звания во второй раз в карьере.

Главный тренер «Бернли» Шон Дайч признан лучшим тренером февраля в Английской премьер-лиге.

Об этом сообщает пресс-служба АПЛ на своей странице в Twitter. Для Дайча это уже второй случай в его карьере.

В феврале «Бернли» победил «Саутгемптон» и «Борнмут», ни разу не проиграв и сыграв вничью с «Арсеналом» и «Ньюкаслом».

Команда занимает 10-е место в турнирной таблице с 39-ю очками в 29-ти играх.