РФС официально подтвердил приостановку РПЛ

Российский футбольный союз на заседании Бюро Исполкома подтвердил, что первенство РПЛ будет приостановлено.

«В связи с угрозой распространения в России коронавирусной инфекции, приостановить с 17 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года включительно проведение всех спортивных соревнований по футболу, проводимых под эгидой РФС, в том числе соревнования, организуемые/проводимые Лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями», — говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.