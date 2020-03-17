Евгений Ловчев: Что делать футболистам? Тренироваться! Они за это деньги получают Обозреватель «Советского спорта» - о решении РПЛ приостановить чемпионат России до 10 апреля.

- Что делать футболистам в эту паузу? Тренироваться! Они за это деньги получают. Если пауза затянется, им же и лучше; а то они все время сетуют, что времени на семью мало. Вот и будут проводить больше времени с семьей. И еще будут играть товарищеские матчи без зрителей. Это им никто запретить не может.