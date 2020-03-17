Матчи сборной России со Швецией и Молдавией отменены Причиной стала эпидемия коронавируса, распространяющегося по миру.

Товарищеские матчи сборной России с Швецией и Молдавией не состоятся.

«Весь футбол отменен на месяц: все, что должно было происходить в ближайший месяц под эгидой РФС, отменено. Матчи сборной, сборы всех команд и так далее», — приводит «РИА Новости» слова директора по коммуникациям РФС Кирилла Мельникова.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.