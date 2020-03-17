Черчесов обратился к болельщикам после переноса Евро-2020 Тренер призвал набраться терпения и быть внимательнее друг к другу.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к болельщикам после переноса Евро-2020 на следующий год.

«Дорогие болельщики, есть решение, которое приняло УЕФА, что чемпионат Европы состоится в следующем году. Прекрасно знаем, что вы за нас болели, поддерживали. Мы все оказались в этой ситуации и понятно, что здоровье болельщиков важнее, чем тот турнир, к которому мы все стремились. Просим вас относиться друг к другу повнимательнее. Берегите себя, берегите близких. Мои пожелания: набраться терпения, и удачи», — сказал Черчесов.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли.