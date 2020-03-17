Чемпионат Белоруссии начнется по расписанию 19 марта, матчи будут играть со зрителями Белорусская федерация футбола пока не намерена вводить меры против коронавируса.

Официальный сайт Белорусской федерации футбола сообщил о том, что старт национального чемпионата 2020 года отложен не будут. Турнир начнется 19 марта, а матчи будут проводиться в обычном режиме со зрителями на трибунах.

Вот, что сказано в заявлении БФФ:

«По итогам видеоконференции и консультаций с участием УЕФА, представителей 55 ассоциаций, правления Ассоциации европейских клубов, представителей европейских лиг и профсоюза игроков FIFPro, посвященной распространению вируса COVID-19, было принято решение проводить матчи белорусского элитного дивизиона по намеченному календарю и в стандартоном режиме.

Вместе с тем АБФФ продолжает пристально следить за эпидемиологической обстановкой в Беларуси и за ее пределами и при необходимости примет соответствующие меры предосторожности».

Первые матчи чемпионата Белоруссии запланированы нга 19 марта. «Энергетик-БГУ» сыграет с БАТЭ, а солигорский «Шахтер» примет «Торпедо-БелАЗ».