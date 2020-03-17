Болельщикам вернут деньги за билеты на Евро-2020 На официальном сайте УЕФА опубликовано сообщение о том, что всем болельщикам, успевшим купить билеты на чемпионат Европы 2020 года, вернут деньги в полном размере.

«Евро-2020 планировалось провести в 12 городах Европы с 12 июня по 12 июля 2020 года. Предлагаемые новые даты - с 11 июня по 11 июля 2021 года. УЕФА хотела бы заверить покупателей билетов и клиентов гостиниц, что, если те не смогут посетить турнир в 2021 году, номинальная стоимость билетов будет возмещена в полном объеме. В течение следующего месяца дальнейшая информация о процессе возврата будет доведена до покупателей по электронной почте и на euro2020.com в разделе «Билеты», - говорится в указанном сообщении.