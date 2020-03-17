Берлускони пожертвовал 10 млн евро на борьбу с коронавирусом Деньги получил итальянский регион Ломбардия, больше всего пострадавший от пандемии.

Бывший президент «Милана» и экс-премьер Италии Сильвио Берлускони пожертвовал 10 млн евро региону Ломбардия для создания 400 новых временных отделений интенсивной терапии.

Ломбардия является эпицентром вспышки коронавируса в Европе. Региону не хватает финансов, чтобы справиться с проблемой.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. Самая сложная ситуация в Европе сложилась в Италии.