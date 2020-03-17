Минспорта России опубликовало заявление о проблеме коронавируса и приостановке турниров В министерстве считают, что РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ приняли верное решение.

Министерство спорта Российской Федерации опубликовало на своем сайте заявление по поводу решений РРПЛ, Единой лиги ВТБ и КХЛ приостановить соревнования до 10 апреля:

«Министерство спорта Российской Федерации считает правильным решение ведущих спортивных лиг – Российской премьер-лиги, Единой Лиги ВТБ, Континентальной хоккейной лиги, а также Российского футбольного союза приостановить свои турниры до 10 апреля. В непростой ситуации с пандемией COVID-19 очень важно иметь единую консолидированную позицию. Наша общая цель – принять достаточные меры для предупреждения распространения коронавируса, обеспечить здоровье спортсменов, тренеров, персонала и болельщиков, особенно пожилого возраста».